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حماس ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانة "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:02 - 23 مارس 2019
حماس حماس
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رحبت حركة "حماس" باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وانتهاكات الاحتلال في القدس، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتثبيت تبعية الجولان لسوريا واعتباره أرضًا محتلة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي "إننا تعتبر هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق دعم الحق الفلسطيني وتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية".

وطالبت الحركة باتخاذ خطوات فعلية على الأرض لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته، وتدعم حقوق شعبنا وعدالة قضيته.

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