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القبض على شخص بحوزته 110 حبات مخدرة في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 15:52 - 23 مارس 2019
حبوب مخدرة حبوب مخدرة
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ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص وبحوزته 110 حبات من حبوب الاكستازي المخدرة وكمية قليلة من مادة الحشيش المخدر في مدينة قلقيلية.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة مكافحة المخدرات في قلقيلية حول وجود مواد مخدرة بحوزة شخص متواجد في إحدى المنازل في بلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به وبعد تفتيشه أصولا ضبط بحوزته 110 حبات من حبوب الاكستازي المخدرة و كمية قليلة من مادة الخضراء اللون يشتبه بأنها الحشيش المخدرة كما تم ضبط أدوات تستعمل لتعاطي المخدرات.

وأكد البيان بأنه تم تحويل الشخص المتهم مع المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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