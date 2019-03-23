القوى الوطنية في رام الله تدعو لأوسع مشاركة في "يوم الأرض"

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، ابناء الشعب لأوسع مشاركة في فعاليات "يوم الارض" عند كافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.

ودعت القوى في بيان لها، يوم السبت، للمشاركة الواسعة في مسيرة جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين في 29/3 الجمعة المقبل وفي الفعالية التي تنظمها جبهة التحرير العربية في الخان الاحمر.

ورحبت القوى بقرار مجلس حقوق الانسان بادانة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب، داعية لتشكيل لجان تحقيق دولية لانفاذ القانون الدولي، ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب.

كما دعت ابناء الشعب للمشاركة الواسعة في التحضيرات الجارية لاحياء يوم الاسير ردا على عمليات القمع اليومي الذي يتعرض له الاسرى، حيث من المقرر ان ينظم مؤتمر شعبي مطلع نيسان المقبل في سياق التحضيرات الجارية ضمن برنامج وطني واسع.

ودعت لتفعيل المقاطعة المحلية لكل منتجات الاحتلال ومنع دخولها للاسواق الفلسطينية، داعية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.