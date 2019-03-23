لحظة انقاذ طفل في الهند من بئر بعمق 18 متراً

عاشت الهند لحظة إعجازية، عندما تمكن فريق إنقاذ من انتشال طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، سقط في بئر بعمق يزيد على 18 مترا، وظل بها لمدة 48 ساعة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الطفل سقط في البئر، مساء الأربعاء، في مدينة هيسار شمال غربي الهند، بعدما "تسلل إلى حفرة في الأرض عندما كان يجمع الفاكهة مع أمه"، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.

ولم تتمكن عائلة الطفل، وهو أصغر إخوته الخمسة، من إنقاذه من البئر العميقة والضيقة، التي تحتوي أيضا على المياه.

وهرع خبراء الجيش ومسؤولو الشرطة والقوة الوطنية للاستجابة للكوارث لإنقاذ الطفل الذي لم يكشف عن اسمه، واستخدموا جهاز تعقب لتحديد موقعه بدقة.

ثم حفر عمال الإنقاذ بئرا أخرى على بعد 6 أمتار، وتتوازى مع البئر الأصلية، وعندما اقتربوا من الطفل توقفوا عن استخدام الآلات وحفروا يدويا لضمان سلامته.

وكشفت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن فريق الإنقاذ ألقى أنابيب الأكسجين داخل البئر لمساعدة الطفل على التنفس، كما أنزلوا له البسكويت والعصائر.

وأظهرت لقطات مثيرة لحظة إنقاذ الطفل، حيث حمله رجل يرتدي زيا عسكريا بعيدا عن البئر، بينما وقف عشرات السكان يراقبون المشهد.

وقال المسؤول المحلي أشوك كومار مينا إن الطفل بخير بعد أن تم إنقاذه، لكنه لا يزال بحاجة إلى رعاية صحية.

ويقول المسؤولون إن البئر التي سقط فيها الطفل تم حفرها دون إذن من السلطات، وإن تحقيقا جاريا بشأن ذلك، متوعدا المسؤولين عن حفره بإجراء قانوني.