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هذا ما جاء في رسالة الشيخ عكرمة صبري إلى الحكومة النيوزيلاندية

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 14:12 - 23 مارس 2019
الشيخ عكرمة صبري الشيخ عكرمة صبري
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بعث إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري رسالة تضامنية باسم المؤسسات المقدسية للحكومة النيوزيلاندية نيابة عن القدس ومؤسساتها.

جاء ذلك تضامناً مع مسلمي نيوزيلاندا، واستنكاراً للجريمة الارهابية التي أودت بحياة العشرات من المصلين داخل مسجدين في مدينة كريست تشيرش.

وادان في رسالته هذا الهجوم، مطالبا بالكشف الفوري عن مخططي هذه الجريمة ومؤيديهم.

وقال الشيخ صبري "إن دماء المسلمين باهظة الثمن وليست رخيصة، فالإسلام هو دين العزة والكرامة، وهو دين العدالة والتسامح، فكلنا ضد الإرهاب، وضد العنصرية، وشكر جميع من وقف بجانب أسر الشهداء الأبرياء الذين قتلوا في المسجدين".

ووجه كتاباً آخر نيابة عن جميع المسلمين والعرب في مدينة القدس معزياً عائلات الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه الجريمة.

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