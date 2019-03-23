ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

لجان المقاومة تشيد بموقف رئيس وزراء ماليزيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:12 - 23 مارس 2019
لجان المقاومة لجان المقاومة
مشاركة

أشادت لجان المقاومة في فلسطين بالموقف المبدئي لرئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد الرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب واصفهم بدولة " لصوص " قامت على سرقة وطن الفلسطينيين .

واعتبرت لجان المقاومة هذا الموقف البطولي من رئيس وزراء ماليزيا تأكيداً على المواقف الثابتة من الشعب والقيادة الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم .

ودعت لجان المقاومة إلى تجديد المواقف العربية والإسلامية الرسمية الرافضة للاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه كموقف مبدئي في إسناد ودعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

وطالبت لجان المقاومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة كل الدعاوي الانهزامية التي تروج للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني والتي تحاول حرف بوصلة جماهير الأمة عن قضيتها المركزية في فلسطين المحتلة .

متعلقات