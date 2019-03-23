ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

اصابة شخصين بإطلاق نار خلال شجار شرق نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:03 - 23 مارس 2019
اطلاق نار اطلاق نار
مشاركة

اصيب شخصان اليوم السبت، خلال شجار تخلله اطلاق نار في عراق التايه شرق نابلس، بحسب ما افاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

واشار ارزيقات، الى ان الاجهزة الامنية القت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم وباشرت التحقيق.

متعلقات