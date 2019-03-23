اصابة شخصين بإطلاق نار خلال شجار شرق نابلس

اصيب شخصان اليوم السبت، خلال شجار تخلله اطلاق نار في عراق التايه شرق نابلس، بحسب ما افاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
واشار ارزيقات، الى ان الاجهزة الامنية القت القبض على المشتبه به بإطلاق النار، وضبطت السلاح المستخدم وباشرت التحقيق.
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