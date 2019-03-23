حقيقة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الأسبوع الجاري لغزة والضفة!

نفى طلعت أبو جامع مدير عام برنامج الفقر بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت ، الأنباء التي تم تناقلها منذ الصباح عن صرف الشؤون الاجتماعية يوم الاثنين القادم .

وقال أبو جامع في تصريحات لإذاعة القدس ، "تفاجئنا بالأخبار المتناقلة بشأن صرف مخصصات الشؤون ، حيث انه لايوجد أي جديد حتى اللحظة والمعلومات غير صحيحة.

وبين انه حتى اللحظة لا يوجد صرف خلال الأسبوع الجاري، ومشكلة في التأخير صرف المخصصات هو من وزارة المالية، مشيراً الى ان الوزارة تنتظر موعد الصرف.

واعرب أبو جامع عن امله أن يكون الصرف خلال القريب العاجل ، وخاصة في تأخير صرف دورة 12-2018، ليصبح هناك دورتان لابد من صرفهما .

ويشار الى ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم الاثنين القادم.