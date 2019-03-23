وحدات الارباك الليلي تعلن تصعيد فعالياتها ومضاعفة الطائرات الورقية

أعلنت وحدات الارباك الليلي، اليوم السبت، تصاعد فعاليات الارباك، بمضاعفة أعداد البالونات الحارقة، في ساعات النهار، حيث سيكون الارباك هذا الأسبوع ارباكاً شاملاً على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية.

وأوضحت وحدات الارباك الليلي في بيان صحفي، أن قراراها جاء في ظل تغول العدو على المشاركين في مسيرات العودة وايقاع شهداء واصابات بالعشرات، وفي ظل تمادي العدو بحصاره لقطاع غزة وتباطؤ الوسطاء.

وبينت الوحدات، أن الارباك سيبدأ كل يوم الساعة السابعة مساء وسيستمر حتى ساعات الفجر بالقرب من التجمعات العسكرية والاستيطانية.

ولفتت الوحدات، إلى أن هذه الخطوات جزء من خطة تصعيد الحراك لديها التي ستجعل من خلالها حياة مستوطني الغلاف وجنود العدو جحيما لا يُطاق، ورسالتنا لقيادتهم المجرمة: إما يُكسر الحصار عن غزة او يرحل سكان الغلاف.

جدير بالذكر، أن وحدات الارباك الليلي، تعد من وسائل المتظاهرين على الحدود ، حيث تعمل وحدات من المتظاهرين على اطلاق الطائرات الورقية والتفجيرات على الحدود ، واشعال الاطارات، مما خلق موجة غضب عارمة لدى المستوطنين، أجبرت بعضهم على ترك منازلهم.