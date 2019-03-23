القيادي الحرازين يكشف تفاصيل الاستعدادات لمليونية مسيرات العودة وأبرز التجهيزات

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عضو الهيئة الوطنية للمسيرات محمد الحرازين، إن الاستعداد لإحياء يوم الأرض الذي يتزامن مع دخول مسيرات العودة وكسر الحصار عامها الثاني تجري على قدم وساق.

وأضاف: "منذ نحو شهر، بدأت لجان الهيئة المختلفة، والفصائل الفلسطينية، بعقد ورشات عمل وحلقات نقاش لتقييم المسيرات، تمخّض عنها استخلاصات مهمة".

وأكّد في تصريحات لصحيفة الاستقلال على أن الموقف الموحد لدى هؤلاء، تمثّل بالإجماع على ضرورة الحفاظ على استمرارية وتصعيد المسيرات، مع دخول العام الثاني.

وحول التجهيزات الميدانية واللوجستية والخدماتية ليوم 30 مارس، أشار الحرازين إلى أن ظهر ذلك اليوم سيشهد فعاليات متنوعة بمخيمات العودة الخمسة المعروفة، على طول المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة.

وتابع: "التجهيزات تشمل توسيع نطاق المخيمات، وتجهيز دورات عامة للمياه، وتلبية كل ما يحتاجه المشاركون بالمسيرات، في هذا الزحف الكبير".

خطة متكاملة

وبيّن أن الأسبوع المقبل سيشهد تغطية إعلامية مكثّفة من وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، والسيارات المتجولة، وانطلاقًا لحملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدفع الجماهير للمشاركة بيوم الأرض (30 مارس)، ودعمًا لمسيرات العودة.

ولفت إلى إعداد خطة متكاملة ما بين لجان الهيئة العليا للمسيرات والجهات الداعمة لها (الصحية والأمنية والبلديات)، استعدادًا لاستقبال مئات الآلاف المشاركين بـ"مليونية الأرض والعودة".

وتابع: "هذه المليونية ستمثّل تحولًا كبيرًا بمسيرات العودة وكسر الحصار مع دخول عامها الثاني، وتأكيدًا على أنها أكثر عنفوانًا رغم الإرهاب الصهيوني عبر قتل المتظاهرين السلميّين والتصعيد الميداني بالقطاع، وكل المحاولات اليائسة لإجهاضها".

وشدّد القيادي الحرازين على أنه وفي الوقت الذي تتجّهز غزة لمليونية الأرض والعودة؛ ليس أمام الاحتلال إلّا أن يذعن لمطالب شعبنا العادلة على طريق كسر حصار غزة وتحقيق العودة وإنهاء الاحتلال.