مهاتير محمد يهاجم "إسرائيل" ويصفها بـ"دولة اللصوص"

وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد "إسرائيل" بأنها "دولة لصوص"، قائلًا: "لا يمكنك الاستيلاء على أراضي الآخرين، وإقامة دولة عليها، وكأنك تعيش في دولة لصوص".

وقال مهاتير محمد في تصريحات من إسلام أباد بثتها القنوات التلفزيونية الباكستانية، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "لسنا ضد اليهود، ولكن لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية".

وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن نيته الاعتراف بـ"سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والتي اعتبرت الموقف الأمريكي انتهاكًا سافرًا للقرارات الدولية.

وبدأ مهاتير الخميس زيارة رسمية إلى باكستان، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان.