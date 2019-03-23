لماذا تغير التوقيت في بعض الهواتف اليوم..؟

سادت حالة من الارتباك بين مستخدمي هاتف (آيفون) في الشرق الأوسط، وتحديداً في الدول التي تعمل على تغيير الساعة بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بعدما أقدمت شركة (آبل) على تقديم عقارب الساعة ستين دقيقة.

وتفاجأ مستخدمو هواتف (آيفون) في فلسطين صباح اليوم السبت، بإقدام شركة (آبل) تقديم الساعة ستين دقيقة، مما أثار حالة من الارتباك، جعل عدداً من المستخدمين يذهبون إلى أعمالهم مبكرا جداً.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تقديم عقارب الساعة ستين دقيقة في الأراضي الفلسطينية، بدءاً من الأسبوع المقبل، إيذاناً ببدء التوقيت الصيفي.