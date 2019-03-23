مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين شرق الخليل

هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال، صباح اليوم السبت، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض شرق مدينة الخليل في الضفة المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة من مستوطني "كريات اربع"، رشقوا منازل المواطنين ومركباتهم في واد الحصين بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفال، وتحطيم زجاج مركبة في المكان.

يشار إلى أن منطقة واد الحصين تقع بجوار المستوطنة المذكورة وبجوار عمارة استولى عليها المستوطنون في حي الراس، وبمحاذاة الطريق التي يسلكها المستوطنون اثناء توجههم الى الحرم الابراهيمي، وتتعرض هذه المنطقة بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، خصوصاً في فترة الأعياد وأيام السبت.