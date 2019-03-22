نادي الأسير: حالة من التوتر الشديد في معتقل 'ريمون'

قال نادي الأسير، إن حالة من التوتر الشديد تخيم على معتقل "ريمون" وتحديداً في قسم (1)، وذلك بعد مواجهة جديدة جرت صباح اليوم الجمعة، بين أسرى القسم وإدارة المعتقل.

ولفت النادي في بيان صحفي إلى أن الأسرى في الأقسام الأخرى بدأوا بالتكبير رفضاً لإجراءات الإدارة التي تفرضها على رفاقهم في قسم (1)، حيث يتعرض الأسرى في قسم (1) لعمليات قمع مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب قيام إدارة المعتقل بنقل (90) أسيراً من قسم (7) إلى قسم (1)، بعد أن نصبت في محيطه أجهزة التشويش، الأمر الذي دفع الأسرى الى حرق غرف داخل القسم كخطوة احتجاجية.

وحذر نادي الأسير، مجدداً من خطورة ما يجري بحق الأسرى في معتقلي "النقب الصحراوي" و"ريمون" تحديداً مع بدء الأسرى بمعركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش.

وكان الأسرى، قد أعلنوا عن مجموعة من الخطوات النضالية الرافضة لإجراءات إدارة المعتقلات تمثلت بحل التمثيل التنظيمي، وفرض حالة من العصيان في عدد من أقسام "النقب الصحراوي".