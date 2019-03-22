القدس: قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة حزما الرئيسية

اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل بلدة حزما الرئيسية شمال شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن الاغلاق شمل مدخلي حزما الشمالي والجنوبي، وانه تم بذريعة قيام شبان فلسطينيين برشق حافلة للمستوطنين بالحجارة.
06:00 - 15 مارس 2019
11:57 - 17 مارس 2019
09:19 - 15 مارس 2019
22:22 - 09 مارس 2019
21:48 - 10 مارس 2019
10:03 - 10 مارس 2019
14:36 - 17 مارس 2019
09:33 - 10 مارس 2019
22:26 - 09 مارس 2019
17:56 - 15 مارس 2019
23:57 - 09 مارس 2019
09:55 - 17 مارس 2019
08:31 - 12 مارس 2019
12:48 - 15 مارس 2019
08:58 - 16 مارس 2019
10:57 - 15 مارس 2019
11:33 - 11 مارس 2019
10:17 - 20 مارس 2019
12:30 - 10 مارس 2019
12:44 - 09 مارس 2019
19:52 - 17 مارس 2019
20:17 - 08 مارس 2019
13:04 - 12 مارس 2019
13:20 - 13 مارس 2019
12:30 - 14 مارس 2019
13:51 - 15 مارس 2019
11:43 - 20 مارس 2019
11:55 - 09 مارس 2019
13:57 - 21 مارس 2019
11:53 - 18 مارس 2019
21:50 - 11 مارس 2019
20:45 - 17 مارس 2019
11:19 - 10 مارس 2019
06:15 - 15 مارس 2019
09:25 - 09 مارس 2019
19:33 - 12 مارس 2019
19:05 - 12 مارس 2019
22:32 - 20 مارس 2019
11:45 - 12 مارس 2019
19:15 - 15 مارس 2019
15:28 - 17 مارس 2019
12:50 - 18 مارس 2019
08:09 - 20 مارس 2019
19:30 - 19 مارس 2019
19:27 - 19 مارس 2019