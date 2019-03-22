القدس: قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة حزما الرئيسية

اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل بلدة حزما الرئيسية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن الاغلاق شمل مدخلي حزما الشمالي والجنوبي، وانه تم بذريعة قيام شبان فلسطينيين برشق حافلة للمستوطنين بالحجارة.