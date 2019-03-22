حماس: أوصلنا هذه الرسالة للاحتلال عبر مصر

صرح مشير المصري القيادي في حركة حماس اليوم الجمعة عن رسالة أوصلتها حركته إلى الاحتلال عبر الوسيط المصري بشأن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال المصري أثناء مشاركته بفعاليات الجمعة الـ51 من مسيرات العودة شرق غزة : "نحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا، والغرفة المشتركة علي أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبنا بأي مواجهة يريدها الاحتلال".

وأضاف المصري "هذه رسائل أوصلناها عبر مصر في إطار تفاهمات التهدئة"، مشددا على أن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته، وأن مسيرات العودة مستمرة بشعبيتها ويجب ألا تواجه بسفك الدماء والقتل.