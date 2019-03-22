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توجه تحذيرا للاحتلال..

هيئة مسيرات العودة تؤكد مواصلة الاستعداد للمليونية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:25 - 22 مارس 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
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أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، يوم الجمعة، استمرار التحشيد والاستعداد لمليونية الأرض والعودة التي ستكون في الثلاثين من مارس.

وشددت الهيئة في بيانها بختام فعاليات الجمعة الـ51 من مسيرات العودة شرق غزة، علي مواصلة العمل  من أجل كسر الحصار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا.

وقالت إن "الوحدة خيارنا لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار ومواجهة الاستيطان والعدوان وحماية أسرانا وأسيراتنا".

وأوضحت أن "تقرير اللجنة الدولية الخاص بتقصي الحقائق الذي تم التصويت عليه اليوم واعتماده من مجلس حقوق الإنسان يعد انتصارا لقضيتنا العادلة".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، مصر إلي مواصلة الضغط علي الاحتلال لالزامه بالتفاهمات، محذرة إسرائيل من "استمرار المماطلة والتلكؤ".

كما وجهت التحية لأسرانا الأبطال الذين يواجهون أبشع الجرائم التي تستهدف صمودهم، محذرة الاحتلال من تصاعد هجماته بحق الأسرى

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