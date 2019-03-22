"لجنة دعم الصحفيين" تدين استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة والضفة الغربية

ادانت لجنة دعم الصحفيين بشدة اعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين الذي يقومون بتغطية الاحداث في غزة والضفة الغربية مما أدى إلى اصابة ثلاثة صحفيين بالرصاص وقنابل الغاز.

وقال رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري اليوم الجمعة 22 مارس 2019م :"إن قوات الاحتلال اطلقت النار وقنابل الغاز على الصحفيين الذي يقومون بتغطية مسيرات العودة مما أدى إلى اصابة ثلاثة من الزملاء الصحفيين هم : مصور وكالة الاناضول علي جادل الله حيث اصيب بشظية في ذراعه واصابة الصحفي هاشم السعودي مراسل اذاعة الاسراء في غزة برصاصة في قدمه واصابة الصحفي إسماعيل أبو عمر ماسل اذاعة الاقصى بقنبلة غاز في القدم شرق خانيونس جنوب القطاع كما تعرض العديد من الصحفيين للإصابة جراء استنشاق الغازات السامة التي يطلقها جنود الاحتلال على المتظاهرين في مسيرات العودة .

كما ادان الصحفي المصري اعتداء جنود الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من تغطية المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية..

وبين المصري أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين، ومنهم مصور فضائية فلسطين محمد عناية، والمصورين الصحفيين نضال اشتية مصور الوكالة الصينية، وجعفر اشتية مصور الوكالة الفرنسية.

من جهة اخرى رحب رئيس لجنة دعم الصحفيين بإدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام إسرائيل المتعمد "للقوة المميتة" غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة لاسيما المدنيين من الصحفيين والمسعفين والاطفال .

وطالب المصري بإجراءات عملية من اجل الضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة بحق الصحفيين وضرورة توفير الحماية والبيئة المناسبة لعملهم على ضوء المواثيق والاعراف الدولية التي كفلت لهم حق التغطية والتنقل بحرية.

وكان المجلس تبنى قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وأكدت اللجنة الاممية، أنه "لا يوجد ما يبرر قيام الجيش الإسرائيلي بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال". وأضافت اللجنة: "قام القناصة بقتل 32 طفلاً وثلاثة مسعفين يرتدون الزي الذي يُشير الى وظيفتهم بشكل واضح وصحفيان يرتديان سترة وخوذة الصحافة. لقد أطلقوا النار على المتظاهرين العزل، على الأطفال والمعوقين، على المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، وهم يعرفون من هم". ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة دوليّة تابعة إلى منظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.