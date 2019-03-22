هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب



أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم الجمعة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن "على المحتل أن يفهم الرسالة؛ وإلا فالقادم أصعب، وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها".

وقال هنية خلال مشاركته في الجمعة الـ51 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي مدينة غزة إن: "جماهير شعبنا التي خرجت بعشرات الآلاف ترسل رسالة واحدة للاحتلال أننا لن نتوقف حتى نقتلع المحتل من أرضنا، ونحرر مقدساتنا ونكسر حصارنا ونحمي كياننا السياسي".

وأضاف "على المحتل أن يفهم الرسالة؛ وإلا فإن القادم أصعب وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها".

وشدد هنية على أن "الاحتلال هو السبب المباشر لمعاناة شعبنا، وأن مسيرات العودة وكسر الحصار هي أداة المقاومة لمواجهة الاحتلال والحصار للتأكيد على حق العودة".

وتابع "أؤكد أننا مع وحدة شعبنا ونقدر ونحترم كل الفصائل الوطنية والإسلامية؛ لأننا شركاء في الدم والقرار ومسيرات العودة وكسر الحصار".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس أبناء شعبنا في غزة والضفة والداخل الفلسطيني المحتل والمنافي والشتات "أن يهبوا في يوم 30 مارس من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض وإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار".

وقال: "لنتوحد لنقول لا لصفقة القرن والتنازل عن القدس وحق العودة، نعم لعودتنا لكل أرض فلسطين المباركة، وعلى شعبنا أن يمتلك زمام المبادرة لأننا أمام تهديدات استراتيجية".

ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية- بفعل المؤامرات التي تحاك عليها- أمام تهديدات استراتيجية"، مضيفًا "لذلك سيكون الموقف صلبًا وقويًا وثابتًا وعنيدًا من أجل أن نقول لكل من يعنيه الأمر أن هناك شعب يريد أن يعيش ويحيا وينهي الحصار والمأساة الإنسانية".

وشدد بقوله: "لن نتراجع أبدًا، وكل من يعتقد أن بإمكاننا التراجع خطوة واحدة للوراء دون أن نحقق أهدافنا فهو مخطئ، وعليه أن يعيد الحسابات".

وذكر أن "هؤلاء الشباب والرجال والنساء والأشبال الذين يرسمون اليوم هذه اللوحة العظيمة يقولون إن غزة قادرة على أن تحتوي أي تطور خارج الصندوق، وأن تعيد البوصلة ضد المحتل الصهيوني وحده".

وأضاف "نُقدّر ظروف شعبنا الإنسانية، ظروف الشباب والعائلات والخريجين والعمال والذين يريدون السفر وكل أبناء شعبنا، ومن أجل ذلك فإن حماس والجهاد وبقية الفصائل تضع على رأس أولياتها- من هنا- كسر الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية لنعيش جميعًا كرامًا أعزاء على هذه الأرض".

وشارك آلاف المواطنين اليوم في جمعة "المسيرات خيارنا" قرب السياج الأمني شرقي القطاع، واستشهد مواطنان برصاص قوات الاحتلال وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق.