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إصابة صحفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:39 - 22 مارس 2019
هاشم السعودي هاشم السعودي
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أصيب صحفي فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بإصابة الزميل هاشم السعودي مراسل اذاعة الاسراء شرق مدينة غزة بعيار ناري بالقدم.

استشهد مواطنان وأصيب 50 آخرين بالرصاص الحي والاختناق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وشرع الغزيون في التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.

 

 

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