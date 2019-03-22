شهيدان واصابة 55 آخرين برصاص الاحتلال في جمعة "المسيرات خيارنا"

استشهد مواطنان وأصيب 55 آخرين بالرصاص الحي والاختناق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة باستشهاد مواطن 29 عاماً برصاص قوات الاحتلال شرق البريج، وآخر 18 عاماً شرق مدينة غزة، إلى جانب إصابة 55 مواطناً برصاص الاحتلال بجراح متفاوتة.

وأشار القدرة إلى أن الوزارة رصدت 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية اصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة، وتضرر سيارة اسعاف.

ولفت مراسلناً إلى أن من بين المصابين الصحفي بإصابة الزميل الصحفي هاشم السعودي مراسل اذاعة الاسراء شرق مدينة غزة بعيار ناري بالقدم.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وشرع الغزيون في التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.