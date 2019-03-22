شهاب: تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يدين جرائم الاحتلال خطوة مهمة ومرحب بها

رحب مدير المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بتقرير مجلس حقوق الانسان الذي يدين إسرائيل بسبب جرائمها، وحصارها، ومطالبته بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وقال شهاب في بيان مقتضب تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه : إن تقرير مجلس حقوق الانسان الذي يدين إسرائيل بسبب جرائمها، وحصارها، ومطالبته بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، خطوة مهمة ومرحب بها واعتراف دولي بسلمية المسيرات.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة استخدام إسرائيل "المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.