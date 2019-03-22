اشتعال الحرائق في مجمع اشكول الاستيطاني بسبب بالون حارق

ذكر موقع مفزاك لايف الإسرائيلي بأن حريقاً شب في الكيبوتسات المجاورة لمجمع أشكول الاستيطاني بسبب بالون حارق أطلقه الفلسطينيون.

في السياق، أشار الموقع بأن الشبان الفلسطينيين أحدثوا أضراراً بالسياج الفاصل شمال قطاع غزة، واستطاعوا قص أجزاء منه.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وشرع الغزيون في التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.