الوزير الإسرائيلي كوهين سيزور البحرين نيسان المقبل

كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزراء إسرائيليين تلقوا دعوات لزيارة البحرين يومي 14- 15 من شهر نيسان المقبل.

وكتب الكاتب والمذيع الإسرائيلي "شمعون آران" على حسابه بـ"تويتر" إن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "إيلي كوهين" سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل.

وذكر آران أن كوهين تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "ستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في شهر تشرين ثاني الماضي، أن كوهين تلقى دعوة من البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي.

وأكدت أن الدعوة "جاءت بعد زيارة تاريخية لنتنياهو إلى سلطنة عمان في 26 تشرين أول الماضي، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد، وكذلك بعيد زيارات لوزراء إسرائيليين كثيرين لدول خليجية، منها الإمارات وقطر".