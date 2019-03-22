حماس: حديث ترامب حول الاعتراف بالجولان استمرار للعدوان الأمريكي

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن ‏حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الاعتراف بالجولان المحتل كجزء من "إسرائيل" هو استمرار لعدوان الولايات المتحدة على الحقوق العربية.

وأضاف قاسم اليوم الجمعة في بيان "أن المواقف الأمريكية المتعاقبة المساندة لإسرائيل تؤكد على حتمية توحيد كل الجهود والطاقات العربية لمواجهة المشروع الصهيوني، وإنهاء الخلافات الطارئة بين مكونات الأمة".

وأكد على أن "المقاومة ستظل بكل أشكالها الطريقة الأمثل والأقصر لاستعادة الأرض العربية المحتلة".

وأوضح الناطق باسم حركة "حماس" أنه: "لن يستطيع الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة تغيير حقائق التاريخ المتمثلة بعروبة الجولان المحتل، وهذا ما يؤكده تمسك أهالي الجولان بهويتهم العربية ورفضهم لسياسة الأسرلة".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه "حان الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة "إسرائيلياً" منذ عام 1967.

وقبل فترة توقفت الخارجية الأمريكية عن استخدام مصطلحات "الاحتلال" و"المحتلة" في وثائقها التي تم ذكر الضفة الغربية والجولان فيها، ما حظي بالترحيب من قبل "إسرائيل" وإدانة شديدة من قبل الرئاسة الفلسطينية.