مجلس حقوق الانسان: إسرائيل تستخدم القوة المميتة وغير المشروعة بحق المتظاهرين بغزة

أدان مجلس حقوق الانسان التابع إلى الأمم المتحدة الاعتداءات الأخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، وأكد على أنه سيعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومقاضاتهم.

وقال المجلس إن "إسرائيل" تستخدم القوة المميتة غير المشروعة بشكل متعمد، وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة أمام العدالة.

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي تركت المجلس العام الماضي.