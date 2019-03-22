إصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية

أصيب قبل قليل، 6 فلسطينيين في حادث سير مروع وقع بين حافلة إسرائيلية ومركبة فلسطينية على طريق البحر الميت.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الحادث وقع على الطريق 90 في البحر الميت، وبين الإصابات أربعة أطفال وامراة 70 عاماً، وسائق السيارة.

يتبع ...