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الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو لرفع صور الشهداء في جمعة "المسيرات خيارنا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:18 - 22 مارس 2019
مسيرات العودة قرب السياج الفاصل شرق غزة مسيرات العودة قرب السياج الفاصل شرق غزة
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دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.

وأهابت الهيئة بأبناء شعبنا بإظهار الصورة الوحدوية في مواجهة الاحتلال الذي يحاول استغلال أي تباينات داخلية للاستمرار في عدوانه وتمرير مخططاته ومؤامراته.

وشددت الهيئة على الحفاظ على سلامة المشاركين في المسيرات وتصفير الخسائر والإصابات، والحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي لكافة فعاليات المسيرات في هذه الجمعة الـ 51.

وجعت الهيئة لرفع صور شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا في رام الله ونابلس وبيت لحم. وإعلاء الصوت الوطني الداعم والمساند لأسرانا الأبطال الذين يتعرضون لهجمة بشعة يقودها الاٍرهابي المتطرف "جلعاد أردان".

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