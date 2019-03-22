انطلاق ماراثون فلسطين الدولي السابع في بيت لحم

انطلق اليوم الجمعة، ماراثون فلسطين الدولي بنسخته السابعة في مدينة بيت لحم، بمشاركة أكثر من 8 آلاف عداء من 76 دولة.

وأعطي راش وهو فلسطيني سكان الولايات المتحدة في الساعة السادسة صباحا، إشارة البداية إيذانا بانطلاقة الماراثون؛ حيث يشارك في سباق مسافة (42) كم نحو (300) مشارك، وسباق (21) كم، على أن ينطلق سباق (10) كم الذي يشهد الأكثر مشاركة عند الساعة 10 صباحا وبعده بساعة السباق الثاني من حيث عدد المشاركين وهو الخاص بالعائلات لمسافة (5) كم.

وحسب ما جاء على لسان مدير الماراثون اعتدال عبد الغني فان عدد المشاركين فاق الــــــــــــــ (8000) عداء وعداءه من حوالي (76) دولة أجنبية وعربية منها: بريطانيا، وكندا، واليابان، والسويد، والدانمارك، وألمانيا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، واسبانيا، وايرلندا، ونيوزيلاند، وأوكرانيا وغيرها، إضافة الى دول عربية وهي: مصر، والأردن، والكويت، وقطر، والامارات، والمغرب، وعمان.

وأشارت عبد الغني الى أن ما نسبته 90% من المشاركين هم متضامنون أجانب يركضون من أجل التعبير عن حرية الحركة للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن عدد الأجانب المشاركين يفوق الـــــــــــ (1500)، حيث تأتي بريطانيا في الطليعة من حيث المشاركة تليها الولايات المتحدة الأميركية.

ومن حيث مشاركة قطاع غزة، بينت أنها اقتصرت على (12) مشارك، سمح لهم بالحضور من بين (100) تقدموا، لكن الاحتلال لم يسمح لهم بالخروج من غزة.

وأشارت عبد الغني إلى انه تم وضع (20) محطة على طول امتداد مسافة السباق، وأن هناك (400) متطوع إلى جانب (30) موظف من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، علما أن هناك تساوي في النسبة للمشاركة بين الجنسين.

ومنذ الصباح انتشر المئات من أفراد الشرطة الى جانب عدد من الأجهزة الأمنية الأخرى في الشوارع وعلى مفترقات الطرق لتامين السباق.

في هذا الصدد، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي علاء الشلبي، أنه منذ الصباح تمت المباشرة بتطبيق خطة مرورية لتأمين مسار الماراثون حيث تم نشر (200) عنصر من عناصر الشرطة، مشيرا إلى الجاهزية التامة لكافة الإدارات والمراكز من أجل توفير الأجواء الملائمة للرياضيين المشاركين بهذه الفعالية، وإلى تواجد عدد كافي من قوات الأمن الوطني والأجهزة الامنية الأخرى، لافتا إلى أنه تم وضع بعض الاجراءات والإغلاقات بما تفتضيه الضرورة لتسهيل حركة الرياضيين.