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تحت شعار "المسيرات خيارنا"

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ 51 لمسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:33 - 22 مارس 2019
مسيرات العودة قبالة الشريط الفاصل شرق غزة مسيرات العودة قبالة الشريط الفاصل شرق غزة
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يستعد الفلسطينيون في غزة اليوم الجمعة، لإحياء الجمعة الـ 51 لمسيرة العودة وكسر الحصار، تحت شعار "المسيرات خيارنا"، وذلك على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.

يشار إلى أن الجمعة الماضية تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي، ما أدى إلى تأجيل الفعاليات، ليتم استئنافها الجمعة الحالية.

وكانت الهيئة قد أطلقت على اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، معلنة تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى".

ودعت إلى "أوسع مشاركة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمس المقامة بالقرب من السياج الأمني.

يشار الى أن اليوم هي الجمعة التي تسبق الثلاثين من آذار الجاري، وهو موعد دخول مسيرات العودة عامها الثاني، كما أنها تأتي للتحضير لمليونية الأرض.

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