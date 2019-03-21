حضارة تحتفل في غزة وتسلم السيارة الثالثة للفائزعلى حملة ولعت جوائز

سلمت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي الفائز من غزة سيارة كيا بيكانتو مدفوعة الجمارك ضمن حملة "ولعـــــــت جوائــــــز "، واستلم السيارة الوكيل عنه والد الفائز السيد "جمعة محمود حسين أبو فول" برفقة عائلته المشتركة مع حضارة منذ عدة سنوات،

وكانت قد اجرت حضارة السحب على الفائز بالجائزة الثالثة من أصل 8 جيبات وسيارات على حملتها "ولعـــــــت جوائــــــز" بالتنسيق وباشراف من اللجنة المختصة على السحب وحسب الأصول.

هذا و سلمت إدارة شركة حضارة في غزة بحضور موظفيها وعائلة الفائز الجائزة خلال حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة من أمام مبنى الإدارة في غزة، مقدمةً تهانيها للفائز وعائلته وشاكرةً لهم تعاملهم مع الشركة ومؤكدةً التزام حضارة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من خدمات ومنتاجات الإنترنت.

وفي ذات السياق عبر " أبو فول" عن فرحته بالقول: " نشكر شركة حضارة على هذه المفاجأة الرائعة، فهي دائماً تقدم خدماتها بكل سخاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وتقوم بإطلاق حملات جديدة ومتنوعة ونحن سعداء جداً بهذه الجائزة ونشجع الجميع بالإشتراك مع حضارة.

من جهته قال مدير إقليم غزة في حضارة/ عوني الطويل "نبارك اليوم للفائز الثالث بسيارة كيا بيكانتو، ونحتفل بتسليمه مفاتيح السيارة بأجواء مليئة بالفرح نشاركها معه ومع عائلته، ونؤكد لجميع مشتركينا أننا على تواصل مستمر في تقديم المزيد من الحملات والجوائز التحفيزية مكافأةً لهم على ثقتهم بخدماتنا منذ أكثر من 10 سنوات. ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك فهناك المزيد من الجيبات والسيارات والاف الجوائز القيمة في انتظارهم".

ومن الجدير ذكره أن فرص الدخول على السحب ما تزال متاحة لجميع مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبامكان كل مشترك متابعة فرص دخوله من خلال تحميل وتفعيل تطبيق myhadara.