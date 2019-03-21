تحذيرات دولية من نية ترامب الاعتراف بسيادة "اسرائيل" على الجولان

صرح السناتور الروسي فلاديمير جباروف بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان دليل على عدم رضا واشنطن عن بدء التسوية السلمية في سوريا.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الخميس: "ما إن بدأت الأوضاع في الشرق الأوسط بالتهدئة وبدأت عملية التسوية السلمية في سوريا، حتى حاولت الولايات المتحدة صب الزيت على النار".

وأضاف أن "الأمريكيين لا يريدون السلام في هذه المنطقة، وهم بحاجة إلى الحرب ويهتمون بمبيعات أسلحتهم".

وأعرب السناتور عن أسفه لتصريحات ترامب، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الهش في العالم العربي، وستبدأ هناك استفزازات ضد إسرائيل وقد تندلع هناك اشتباكات.

وجاء ذلك تعليقا على إعلان ترامب حول أنه "حان الوقت" لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.

من جهتها حذرت تركيا من أن هذه النية لن تؤدي إلا لزيادة العنف في المنطقة.