مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة

اندلعت مواجهات مساء اليوم الخميس، بين المتظاهرين السلميين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المشاركة فعاليات الارباك الليلي في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن مئات من الشبان الثائر توجهوا نحو الخط الزائل عند منطقة "ملكة" شرق غزة، للمشاركة في فعالية الارباك الليلي، فيما قمعت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص الحي وإطلاق قنابل الغاز الخانق.

ألقوا المفرقعات وأشعلوا إطارات الكاوتشوك على امتداد السياج الفاصل، لإرباك الاحتلال الإسرائيلي.

واستأنفت فعاليات الإرباك الليلي على امتداد السياج الأمني شرق قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948 لعدم التزام الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة.