هازارد: أتعلم من صلاح وأتمنى الوصول لمستواه

أكد النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب تشلسي الإنجليزي، أنه "يحاول التعلم" من لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه يسعى للوصول إلى مستواه.

ونقلت صحيفة ""إكسبريس" البريطانية عن نجم "البلوز" قوله: "في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يعتبر من أقرب أصدقائي. أحاول التعلم منه والوصول لمستواه".

وأضاف هازارد: "محمد صلاح يفعل أشياء لا تصدق منذ عامين".

وتابع هازارد: "أنا معجب أيضا ب(لوكا) مودريتش (نجم ريال مدريد) للغاية، بالرغم من أنه لاعب وسط ملعب أكثر مما أنا عليه، كذلك أحب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وسجل محمد صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأتي في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وهاري كين (توتنهام)، وبيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) خلف سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، متصدر ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد.

ووفقا للصحيفة البريطانية، يعد هازارد أكثر من صنع أهدافا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بينما صنع نجم منتخب مصر 8 أهداف.

وينتهي عقد هازارد مع تشلسي في صيف 2020 وقد رفض تجديد عقده مع "البلوز"، وصرح في أكثر من مناسبة بأنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد.

يذكر أن هازارد وصلاح لعبا سويا لمدة عام منذ يناير 2014 حتى يناير 2015 عندما كان النجم المصري يدافع عن ألوان تشلسي، قبل رحيله للدوري الإيطالي للعب مع فيرونتينا لمدة 6 أشهر، قبل الانتقال لمدة عام ونصف إلى آيه إس روما.