رسميا.. "اليويفا" يعاقب رونالدو بعد حركته "المشينة"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، على خلفية احتفاله "المشين" بهدفه في شباك أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن "اليويفا" أصدر بيانا بفرض غرامة على رونالدو تبلغ قيمتها 20 ألف يورو.

وجاءت معاقبة رونالدو وفقا للمادة 55 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي، بعد اتهامه بالقيام بسلوك غير لائق عقب مباراة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وقام "الدون" خلال الاحتفال (الذي يشبه كثيرا احتفال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في لقاء الذهاب وتم تغريم المدرب الأرجنتيني بسببه 20 ألف يورو أيضا)، بحركات وصفها البعض بـ"المشينة" و"غير أخلاقية".

يذكر أن رونالدو أحرز 3 أهداف في شباك أتلتيكو خلال المباراة، عوض بها فريق السيدة العجوز تأخره ذهابا (2-0)، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.