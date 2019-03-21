الزراعة تكشف آلية تصدير الخضروات من قطاع غزة

كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح يوم الخميس، سياستها في تصدير الخضروات، بحيث تقوم على حماية المزارعين والتجار والمواطنين في آن واحد.

وقال مدير عام التسويق والمعابر بالوزارة تحسين السقا في تصريح له إن وزارته تنتج 400 ألف طن من الخضار المختلفة، فيما جرى العام الماضي تصدير وتسويق 40 ألف طن إلى أسواق الضفة الغربية والاحتلال والدول العربية عبر الأردن. "وفق وزارة الإعلام"

وأوضح السقا أن الوزارة تتدخل لحماية المواطن عندما تصل الأسعار إلى حد يفوق قدرة إمكاناته كما حصل هذا الأسبوع بوقف تصدير أصناف معينة حتى تتوفر له بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن "سياسة الوزارة تقوم على تشجيع المزارعين على التصدير، لكن في نفس الوقت نحافظ على عدم تحمل المواطن عبء التصدير، ونعمل وفق سياسة متوازنة ما بين الصادرات وتوفير السلع الأساسية للمواطن داخل قطاع غزة"

ولفت إلى أن وزارته تمنع استيراد أي صنف يتم إنتاجه داخل القطاع، وهي سياسة متبعة منذ 10 سنوات وتهدف لحماية المزارع الفلسطيني

وأوضح السقا أن وزارتي الزراعة والاقتصاد لا تتدخل في تحديد الأسعار نظرًا لسوق غزة المفتوح والحر، موضحًا أن وزارته تتدخل فقط في حال وصلت السلع الأساسية إلى سقف معين عبر تحديد الكميات المصدرة للخارج للحفاظ أسعارها بشكل يناسب المواطنين