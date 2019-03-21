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اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بتهمة فساد بعد شهرين من تركه المنصب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:41 - 21 مارس 2019
ميشال تامر ميشال تامر
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أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس السابق للبلاد ميشال تامر اعتقل في ريو دي جانيرو ضمن إطار التحقيقات في قضية فساد، بعد شهرين فقط من تولي خليفته جايير بولسونارو مقاليد الحكم.

وأكدت صحيفة O Globo البرازيلية أن تامر اعتقل صباح اليوم من قبل ضباط ينوون أيضا اعتقال وزير الطاقة السابق موريرا فرانكو.

وجاء هذا الاعتقال ضمن إطار التحقيقات في قضية الفساد المعروفة باسم Car Wash، والتي هزت في عام 2014 شركة Petrobras العملاقة للنفط والغاز، إذ تبين أن بعض قادة الشركة كانوا يحققون أرباحا غير مشروعة من خلال إبرام عقود مع شركات كبيرة، واستغلوا هذه الأموال لأغراض شخصية ولتمويل بعض الساسة وحزب العمال الحاكم.

وطالت هذه القضية أيضا الرئيسين الأسبقين لولا دا سيلفا وديلما روسيف التي ترأست مجلس إدارة Petrobras من 2003 حتى انتخابها رئيسا للدولة عام 2010، وقرر البرلمان تنحيتها عن الحكم عام 2016، وخلفها تامر.

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