نشطاء مواقع التواصل يعبرون عن وفائهم في #يوم_الام

يوم مليء بالمشاعر والعاطفة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا واحتفاءً بيوم الأم، إذ عبر النشطاء عن وفائهم وحبهم الشديد لأمهاتهم، كما كانت نفحة الحزن حاضرةً للذين فقدوا أمهاتهم، ولم تغب عن الذاكرة الفلسطينية الشهيدات والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.
ويوم الأم احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.
لاحقًا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.
ويختلف تاريخ يوم الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.
ويوم الأم هو ابتكار أمريكي ولا ينحدر مباشرةً تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين.
#يوم_الام— LAMAR???????? (@loolly280) March 21, 2019
أنا أوّل بناتها وأنا لعينها الضيّ
وهي نور عيني وقمة رضايّ ♥️
احتفلو بصمت فهناك من يتألم !— a (@iish05) March 21, 2019
اللهم ارحم من مات من امهات المسلمين
و اجبر قلب كل من فقد امه ????#يوم_الام
توفت وانا صغير .. وعرفتها ف احلام المنام .. ماقطعتني حتى هذه اللحضه— نــ م ــر (@NRR454) March 21, 2019
اللهم ارحمها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه وارزقني برها ورضاها
واحفظ لي والدي وعافه من كل مرض وارزقني بره ورضاه
#يوم_الام
أُمي يا طِيب مِن الجَنة❤️— Nawaf mardini (@Mardinho99) March 21, 2019
#يوم_الام pic.twitter.com/EppHNiTea0
#يوم_الام فوق السماء جنة وتحت السماء أمي ???????? pic.twitter.com/DROVoBz9jE— سماء ✨ (@skyz890) March 21, 2019
#يوم_الام يارب هيَ أُمّي حبيبتي وسندي أنا جزء من قلبها وهيَ كُل قلبي ، يارب أحفظها لي وأطِل في عمرها وادم قلبها محباً راضياً لي♥️????' pic.twitter.com/fY1E3olON6— hanan (@247_hanan) March 21, 2019
Happy mother's day #يوم_الام pic.twitter.com/UCJCX3eP7h— Mayar Aldokale (@MayarAldokale) March 21, 2019
#يوم_الام— ً (@_41l61) March 21, 2019
أمي ليست يوماً ولا شهراً ولا سنه
أمي كل العمر .. بسمة أمل
معنى الحياة وأجمل وطن
بمناسبة #يوم_الأم: سلطات الاحتلال تعتقل (22) أمّاً فلسطينية لـ(79) ابناً وابنة من بين (45) أسيرة يقبعن في معتقل “الدامون”.#أسرى_فلسطين#أسيرات_فلسطين— أسرى فلسطين (@asratadamon) March 21, 2019
#في_يومك_يا_امي هناك أسيرات ومنهن امهات في سجون الاحتلال #سوشيال_فلسطين#يوم_الام#عيد_الأم pic.twitter.com/UI8hjUD9E1— Raed Nassar رائدنصار (@Raed_nassar1) March 21, 2017
ثلاثة عشر أم فلسطينية في سجون الاحتلال من بينهن ثلاثة أسيرات مقدسيات.#يوم_الام#معركه_الكرامه#LoveTwitter pic.twitter.com/nYh6IO4WY8— محمد الفيومي #غزة (@moh_Fayoumi) March 21, 2016