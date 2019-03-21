ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

نشطاء مواقع التواصل يعبرون عن وفائهم في #يوم_الام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:19 - 21 مارس 2019
مشاركة

يوم مليء بالمشاعر والعاطفة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا واحتفاءً بيوم الأم، إذ عبر النشطاء عن وفائهم وحبهم الشديد لأمهاتهم، كما كانت نفحة الحزن حاضرةً للذين فقدوا أمهاتهم، ولم تغب عن الذاكرة الفلسطينية الشهيدات والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

ويوم الأم احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

لاحقًا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

ويختلف تاريخ يوم الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

ويوم الأم هو ابتكار أمريكي ولا ينحدر مباشرةً تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين.

 

 

متعلقات