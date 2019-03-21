نشطاء مواقع التواصل يعبرون عن وفائهم في #يوم_الام

يوم مليء بالمشاعر والعاطفة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا واحتفاءً بيوم الأم، إذ عبر النشطاء عن وفائهم وحبهم الشديد لأمهاتهم، كما كانت نفحة الحزن حاضرةً للذين فقدوا أمهاتهم، ولم تغب عن الذاكرة الفلسطينية الشهيدات والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

ويوم الأم احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع. ظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

لاحقًا اتسعت رقعة المحتفلين به حتى صار يحتفل به في العديد من الأيام وفي شتى المدن في العالم وفي الأغلب يحتفل به في شهر آذار أو نيسان أو أيار.

ويختلف تاريخ يوم الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

ويوم الأم هو ابتكار أمريكي ولا ينحدر مباشرةً تحت سقف احتفالات الأمهات والأمومة التي حدثت في كل مكان في العالم منذ آلاف السنين.

#يوم_الام

أنا أوّل بناتها وأنا لعينها الضيّ

وهي نور عيني وقمة رضايّ ♥️ — LAMAR???????? (@loolly280) March 21, 2019

احتفلو بصمت فهناك من يتألم !

اللهم ارحم من مات من امهات المسلمين

و اجبر قلب كل من فقد امه ????#يوم_الام — a (@iish05) March 21, 2019

توفت وانا صغير .. وعرفتها ف احلام المنام .. ماقطعتني حتى هذه اللحضه

اللهم ارحمها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه وارزقني برها ورضاها

واحفظ لي والدي وعافه من كل مرض وارزقني بره ورضاه

#يوم_الام — نــ م ــر (@NRR454) March 21, 2019

#يوم_الام يارب هيَ أُمّي حبيبتي وسندي أنا جزء من قلبها وهيَ كُل قلبي ، يارب أحفظها لي وأطِل في عمرها وادم قلبها محباً راضياً لي♥️????' pic.twitter.com/fY1E3olON6 — hanan (@247_hanan) March 21, 2019

#يوم_الام

أمي ليست يوماً ولا شهراً ولا سنه

أمي كل العمر .. بسمة أمل

معنى الحياة وأجمل وطن — ً (@_41l61) March 21, 2019