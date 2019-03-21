إيقاف مصنع عن العمل في الخليل

أوقفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مصنعا لإنتاج الطحينية في الخليل، لافتقاره للشروط الصحية والبيئية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن طواقم صحة البيئة في مديرية الخليل، نفذت بجولة تفتيشية على المصنع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، من حيث تاريخ الصلاحية وظروف التخزين ونظافة العمل ومطابقة المنتجات للشروط الصحية الواجب العمل بها، حيث تم إيقافه عن العمل وعدم انتاج أي منتج قبل تأكد طواقم صحة البيئة بتصويب كافة الأوضاع بداخله.

وأكدت أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن هدف الوزارة بالحرص على التأكد من سلامة وصلاحية كافة أنواع المواد الغذائية المقدمة للمواطنين في فلسطين.