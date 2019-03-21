تحذير خطير... صور هاتفك ينقلها "غوغل" إلى "طرف ثالث"

كشفت تقارير إخبارية عن ثغرة خطيرة في تطبيق "غوغل للصور"، الذي تقدمه شركة "غوغل" الأمريكية، والذي يسمح بسهولة باختراق خصوصيتك بصورة غير مقبولة.

نشر موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف توصل له باحثون في شركة "إمبريفا" المتخصصة في الحماية من القرصنة، حول العثور على ثغرة أمنية في نسخة الويب من "غوغل للصور" (Google Photos).

وتسمح تلك الثغرة للقراصنة بتعقب سجل تحركات المستخدم، حول بياناته الملحقة بالصور، والذي يمكن أن تنقل كل الصور الموجودة على هاتفك إلى "طرف ثالث" وخوادم خارج "غوغل".

ويمكن لأي هاكرز عن طريق تلك الثغرة معرفة كافة التواريخ الخاصة بالصور وأماكن التقاطها، وتوقيت نشرها على المنصة السحابية لـ"غوغل".

وردت "غوغل" حول تلك التقارير بإجرائها تحقيق حول تلك الثغرة، وإمكانية طرح تحديث جديد لمعالجتها.