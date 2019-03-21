وقفة تضامنية بغزة نصرة للاقصى والاسرى

نظمت رابطة علماء فلسطين ووزارة الأوقاف والأسرى، وقفة تضامنية مع الأقصى والأسرى، اليوم الخميس، أمام مسجد الكتيبة بمدينة غزة.

وقال علماء فلسطين النائب د. سالم سلامة نائب رئيس رابطة علماء فلسطين: "إن الاعتداءات على الاقصى والأسرى ازدادت في الأونة الاخيرة بشكل صارخ في انتهاك لكل القوانين الدولية".

وأضاف "يجب التأكيد على ضرورة التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل منهجي بحق الأسرى، وإلزام هذا المحتل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم".

وأوضح أن عدد الأسرى الذين دخلوا السجون منذ عام 1948 بلغ مليون أسير فلسطيني، ويقبع الآن في سجون الاحتلال ما يزيد عن 6000 أسير من فئات المجتمع وشرائحه كافة.

وأكدت ان قضية الأسرى تمر في مرحلة صعبة وحساسة من تاريخ الشعب، حيث تتعرض القضية لمخططات تصفوية ومؤامرات ممنهجة، فضلاً عن الحصار المحكم منذ ما يزيد عن 12 عاما على قطاع غزة.

وأشار أن مظاهر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى تتعدد إلى انتهاكات مادية تطال جسد الأسرى بالتعذيب بكافة أشكاله، وانتهاكات معنوية نفسية، وانتهاكات قانونية تمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي العام، ومن أبرزها

وطالب المشاركون علماء الأمة بأخذ دورهم في حشد الإمكانيات وتفعيل كافة الطاقات، لنصرة قضية الأقصى والأسرى، واستثمار خطب الجمعة، وعقد المؤتمرات، والندوات، لخدمة هذه القضية الانسانية العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال وجلاديه، وبيان ما يقاسيه الأسرى في السجون.

ودعوا كافة الزعماء والرؤساء وأصحاب القرار في العالم الحر لممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال؛ التي تنتهك كل الشرائع والأعراف والقوانين المعنية بقضية الأقصى والأسرى.

وطالب علماء فلسطين جمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعباً، بصفتها الراعية والضامنة لاتفاق صفقة وفاء الأحرار، "لاتخاذ موقف جاد ومسؤول تجاه الخروقات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا الأبطال، وخاصة أسرى محرري صفقة وفاء الأحرار".