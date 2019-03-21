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اصابة فتى برصاص الاحتلال شرق البريج

  • فلسطين اليوم
  • 16:07 - 21 مارس 2019
اصابة على حدود قطاع غزة اصابة على حدود قطاع غزة
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أصيب فتى، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى الذي يبلغ من العمر (16 عاما) أصيب بعيار ناري في قدمه، قرب السلك الفاصل شرق المخيم، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

 

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