برشلونة يفتح باب التخفيضات للتخلص من كوتينيو

فتح نادي برشلونة الإسباني باب التخفيضات للتخلص من لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، لكنه لم يظهر بشكل جيد منذ ذلك الحين، لتشير العديد من التقارير إلى اقتراب رحيله.

وأكدت تقارير صحافية نقلتها صحيفة "صن" الإنجليزية, أن نادي برشلونة سيقبل ببيع اللاعب في الصيف المقبل مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعني انخفاض سعره بنحو 35 مليونا.

ويحظى كوتينيو باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي, وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن تبقى هناك عقبة وحيدة أمام برشلونة للتخلص من كوتينيو، وهو الراتب الضخم الذي يحصل عليه، والذي تبلغ قيمته 1.8 مليون جنيه إسترليني شهريا.

وما يعيق الانتقال بشكل أكبر هو رفض كوتينيو للعودة للعب في الدوري الإنجليزي، خشية غضب جمهور ليفربول الذي لعب معه قبل الانتقال إلى برشلونة.

باريس سان جيرمان أيضا يواجه مشكلة في التعاقد مع كوتينيو، خاصة في ظل علاقاته المتوترة مع برشلونة، وهو ما يجعل مسألة رحيل النجم البرازيلي صعبة.