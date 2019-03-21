ادعيس يفتتح أكاديمية القرآن الكريم في طولكرم

افتتح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الخميس أكاديمية القرآن الكريم في محافظة طولكرم .

وقال ادعيس، إن الأوقاف تضع نصب عينها خدمة القرآن الكريم ونشره في كل مكان في هذا الوطن، مشيرا إلى أن افتتاح هذا الصرح العلمي هو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة وحفظ القرآن الكريم، وتعمل جاهدة من خلال برامجها وخططها على تطوير مثل هذه الصروح العلمية.

وأضاف: ان فلسطين رغم المعاناة التي تعيشها بوجود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها أرض العلماء وحفظة القرآن الكريم، ويجب أن نحمل القرآن الكريم في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا وسلوكنا، ليكون نورا يضيء لنا الطريق نحو أهدافنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع ادعيس: إن المحافظات الشمالية بحاجة إلى الدعم المطلوب في كل المجالات، خاصة التعليم الشرعي، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات المطلوبة من أجل الحفاظ على هذا الصرح العلمي الجديد.

وفي سياق متصل افتتح ادعيس المبنى الجديد لروضة الاسراء النموذجية التابعة للجنة زكاة طولكرم، بالإضافة الى مشاركته بالطبق الخيري الصحي التي تقدمه مدارس الاسراء للأطفال والطلاب .

كما اطلع ادعيس على تجربة الصف الدوار الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في المدارس لكسر الروتين والذي تم البدء بتطبيقه في مدارس الاسراء .