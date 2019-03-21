دعم الصحفيين تطالب باحترام الصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين

دعت لجنة دعم الصحفيين اليوم الخميس، للإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين والمحتجزين، على خلفية المناكفات السياسية والحراك الشعبي في الشارع الفلسطيني.

وطالبت اللجنة بضرورة عمل لجنة مشتركة من المؤسسات والكتل الصحفية والحقوقية، لوضع خطة عمل استراتيجية تقوم على تجنيب اعتقال الصحفيين وملاحقتهم والزج بهم في السجون أو التحقيق معهم على أي نشاط حزبي ومنحهم الحرية الكاملة لممارسة عملهم المهني دون تهديد أو ملاحقة أو تكبيل للحريات واحترامهم وتكريمهم على جهودهم في خدمة القضية الفلسطينية.

وقالت اللجنة:" إنها تابعت بقلق كبير المناكفات السياسية والحراك الشعبي في الشارع الفلسطيني، والتي بدورها انعكست بشكل خطير على الصحفيين والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضافت اللجنة، أن العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتداٍء والاعتقال والإهانة وعرقلة عملهم، دون الأخذ بالاعتبار أنهم مكفولين بحقوق تحيدهم وتجنبهم حالة الصراع السياسي الموجودة بين طرفي الانقسام.

ودعت اللجنة، لتوحيد الجهود النقابية في الضفة وغزة من أجل التدخل للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، ونشير إلى ضرورة إطلاق سراح الصحفيين، وقف ملاحقتهم واستدعائهم على خلفية عملهم الصحفي سواء في غزة أو الضفة الغربية وضرورة تجنيب الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية حالة الاقتتال والانقسام.

كما طالبت اللجنة، المؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة العاملين من صحفيين ومصورين في الحقل الإعلامي بالالتزام بالمهنية والبعد عن التضليل، بنشر أخبار كاذبة ومفبركة تساهم في خطاب الكراهية وضرورة تغليب طابع فئوي عن الآخر.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين الصحفيين في غزة والضفة الغربية بجملة من القضايا التي تعمل تجنيبهم ويلات الانقسام والصراع السياسي، من بينها نشر المعلومات بمصداقية دون فبركة أو تحيز والتعبير عن وجهة نظر إعلامية مع الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

ولففت إلى أهمية التمسك بأخلاقيات المهنة السامية وحمل هموم القضية الفلسطينية، ونشر خطاب التسامح والبعد عن نشر خطاب الكراهية وكل من يروج له لأنه يعود بالضرر على كافة أفراد المجتمع .

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تساهم وسائل الاعلام دورها بمسؤولية اجتماعية في الحفاظ على السلم الأهلي وأن لا تكون طرفاً في تأجيج حالة الاقتتال والانقسام.