اليوم العالمي للأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال 2018 ونابلس أكثر المناطق رطوبة

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث أوضحا أن درجات الحرارة العظمى قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات خلال العام الماضي، ونابلس كانت أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا.

يشار إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأعضاؤها البالغ عددهم 192 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم، يحتفلون باليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 آذار من كل عام حول موضوع مختار، وموضوع هذا العام هو "الشمس والأرض والطقس".

وفيما يلي ابرز الملامح الجوية في فلسطين خلال العام 2018، حسب ما ورد في بيانهما:

أعلى معدل لسطوع الشمس خلال العام 2018 تم تسجيله في محطة أريحا

بلغ أعلى معدل لعدد ساعات سطوع الإشعاع الشمسي خلال 2018 في محطة أريحا حيث بلغ 8.4 ساعة في اليوم، بينما سجلت محطة الخليل الأقل سطوعاً للشمس بـ 7.8 ساعة في اليوم، مقارنة مع المعدل العام 2017 فقد تراوح ما بين 8.8 ساعة في اليوم في محطة أريحا و8.2 ساعة في اليوم في محطة الخليل.

كميات الأمطار أعلى من المعدل العام خلال العام 2018

أظهرت البيانات خلال العام 2018 أن كميات الأمطار تراوحت ما بين 877 ملم في محطة طولكرم، 213 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة طولكرم بلغ 602 ملم وفي محطة أريحا 166 ملم. جدير بالذكر أن كميات الأمطار تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون أول وكانون ثاني.

كميات الأمطار التراكمية للعام 2018 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة

ارتفاع درجات الحرارة للعام 2018 عن المعدل العام

تشير بيانات الأرصاد الجوية للعام 2018 إلى أن درجات الحرارة العظمى قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات. حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة طولكرم بواقع 3.4 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة جنين بواقع 0.2 مo.

بالإضافة إلى ذلك لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2018 عن المعدل العام بمقدار تراوح ما بين 4.8 مo في محطة أريحا و1.5 مo في محطة رام الله.

كميات التبخر للعام 2018 أعلى من المعدل العام

تشير البيانات إلى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات المتوفرة، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم وأدناها في محطة رام الله 1,607 ملم خلال العام 2018.

كميات التبخر للعام 2018 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية





نابلس أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

تشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2018 قد تراوح ما بين 47% في محطة أريحا و77% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 34% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول في محطة نابلس حيث بلغ 93%.

معدلات الرطوبة النسبية للعام 2018 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية