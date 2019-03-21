الاحتلال يعتقل فتاة قرب المسجد الإبراهيمي

اعتقلت قوّات الاحتلال الخميس فتاة قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوّة عسكرية من جيش الاحتلال، اعتقلت الفتاة "لم تعرف هويتها بعدد"، على أحد الحواجز العسكرية، ونقلتها إلى أحد المراكز الشرطية القريبة.