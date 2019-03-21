كوبرا شرسة تهاجم سائق دراجة هوائية!

شهد شارع عام في ولاية تيلانغانا الهندية أغرب حادث رصدته كاميرات المراقبة العامة، بهجوم كوبرا على سائق دراجة ومرافقه.

وذكرت صحيفة ذي ميرور، أن الحادث وقع في 9 فبراير الماضي، الساعة 15:50، حسب التوقيت المحلي للولاية الهندية. وتظهر لقطات الفيديو انعطاف دراجة هوائية يركبها شابان على طريق فرعي، وبعد ثوان معدودة، تظهر أفعى من الجانب الأيمن لطريق الدراجة وتهجم باتجاه عجلاتها.

وتبين المشاهد اللاحقة للفيديو اندماج الأفعى بالعجلة الأمامية للدراجة وارتفاعها باتجاه السائق. ويختلط الأمر على راكبي الدراجة، ويتركانها في حالة من الذعر خوفا من الأفعى السامة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن راكبي الدراجة لم يصابا بأي أذى، وأن الأفعى هي من نوع الكوبرا الهندية الخطيرة التي يكفي سنتيمتر مكعب واحد من سمها لقتل 140 كلبا متوسط الحجم.