دعوة أممية متجددة للاحتلال ومصر لفتح كافة معابر غزة

جددت الأمم المتحدة دعوتها، إلى كل من الاحتلال الإسرائيلي ودولة مصر، بخصوص ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إننا "ندعو جميع الأطراف مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، للعمل معا من أجل فتح جميع معابر غزة"، مشيرا إلى أن "المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، يقوم بالاتصالات مع تلك الأطراف تحقيقا لهذا الغرض".

وأضاف المتحدث الأممي أننا "نعمل من أجل ذلك، وإن كان من الواضح أن تحقيق ذلك بالأمر الصعب (..)، لكننا نواصل اتصالاتنا لكي نضمن أن تبقى معابر القطاع مفتوحة".

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تشرف مصر على معبر رفح جنوب القطاع على الحدود المصرية الفلسطينية، ويعاني القطاع من حصار خانق منذ أكثر من 12 عاما.