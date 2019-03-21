الاضراب يعم بيت لحم احتجاجا على جريمة الاحتلال

يعمّ الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة في مدينة بيت لحم اليوم الخميس، احتجاجا على جريمة الاحتلال التي ارتكبها على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي أعلنت الاضراب الشامل اليوم الخميس، احتجاجا على الجريمة النكراء بحق الشهيد أحمد جمال محمود مناصرة (22 عاماً) من واد فوكين والذي استشهد برصاص الاحتلال على مفرق النشاش، داعية جماهير المحافظة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات التي ستعلن عنها.

وبينت اللجنة أن الاضراب يشمل كل مناحي الحياة ما عدا المراكز الصحية والأفران والصيدليات.

وقال أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم محمد المصري ان الاضراب يشمل المدارس والجامعات.

وكانت قوات الاحتلال فتحت النار مساء أمس على سيارة ركاب جنوب بيت لحم ما ادى الى استشهاد مواطن واصابة آخر بجراح.